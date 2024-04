PSG : Provocation signée Dembélé, il sème le chaos

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Ousmane Dembélé a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Depuis son arrivée à Paris, l'attaquant français de 26 ans sème la zizanie dans les défenses adverses. Interrogé sur Ousmane Dembélé, Frédéric Piquionne a analysé comment il faisait mal à ses adversaires.

Désireux de renforcer son attaque, le PSG a bouclé le transfert d'Ousmane Dembélé l'été dernier. En effet, le club de la capitale a arraché l'attaquant français au FC Barcelone, et ce, en levant sa clause libératoire à 50M€.

PSG : Une star fait une annonce pour son transfert ! https://t.co/li8iDu46Ja pic.twitter.com/pEl5bY5bDx — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

Dembélé est un cauchemar pour ses adversaires

Arrivé au PSG il y a moins d'un an, Ousmane Dembélé est une véritable terreur pour les défenses adverses, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Ligue des Champions. Lors d'un entretien accordé au Parisien , Frédéric Piquionne s'est lâché sur les performances du numéro 10 parisien.

«Il est tout le temps dans la provocation»