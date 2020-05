Foot - PSG

PSG - Polémique : Quand Daniel Riolo s’interroge sur Al-Khelaïfi…

Publié le 30 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’arrêt de la Ligue 1 a interpellé certains présidents du clubs, Daniel Riolo regrette que Nasser Al-Khelaïfi ne soit pas du tout intervenu.

À l’image d’un Jean-Michel Aulas qui n’a pas caché sa colère à ce sujet, la décision d’arrêter définitivement la Ligue 1 suite à la crise sanitaire du Covid-19 n’a pas manqué de faire réagir. En effet, les autres gros championnats européens comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre et l’Italie ont prévu de reprendre ou déjà repris, et certains présidents de Ligue 1 estiment donc que cette décision était trop prématurée. Mais de son côté, le patron du PSG Nasser Al-Khelaïfi n’a pas pris la parole sur le sujet, ce qui surprend Daniel Riolo…

« Le plus fou, c’est que le PSG n’a pas voulu parler »