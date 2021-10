Foot - PSG

PSG - Polémique : La nouvelle réponse de Mbappé à Giroud

Publié le 5 octobre 2021 à 21h43 par La rédaction mis à jour le 5 octobre 2021 à 21h44

Kylian Mbappé a de nouveau mis les choses concernant la polémique qui l'avait opposé à Olivier Giroud avant l'Euro.