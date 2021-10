Foot - PSG

PSG - Malaise : Riolo fracasse la dernière idée de Pochettino !

Publié le 5 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Battu pour la première fois de la saison, sur la pelouse de Rennes (0-2), le PSG alignait ses quatre stras offensives au coup d'envoi. Mais pour Daniel Riolo, ce n'est pas tenable.

Après la victoire contre Manchester City, Mauricio Pochettino a décidé de changer de tactique à l'occasion du déplacement à Rennes. Et pour cause Angel Di Maria, suspendu en Ligue des Champions, faisait son retour en Ligue 1. Le Fideo était donc aligné aux côtés de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar avec seuls Marco Verratti et Idrissa Gueye au milieu. Une tactique qui n'a pas payé puisque le PSG a perdu son premier match de la saison en Bretagne (0-2). Et pour Daniel Riolo, le PSG ne s'en sortira pas sans un milieu à trois.

«Même si les quatre devant défendent, à deux au milieu ça ne marchera pas»