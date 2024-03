PSG : Polémique avec Mbappé, le coupable désigné ?

Alexis Brunet

Les relations sont particulièrement tendues entre le PSG et Kylian Mbappé depuis quelques jours. Dernier évènement en date, vendredi soir, face à l'AS Monaco, le Français a laissé sa place à la mi-temps. Cela a beaucoup fait parler, et selon Adil Rami c'est le club de la capitale qui serait coupable, tant l'attaquant parisien est irréprochable depuis le début de la saison.

Le PSG n'a pas réussi à venir à bout de l'AS Monaco vendredi soir, et a donc dû se contenter d'un match nul (0-0). Il faut dire que pendant toute la seconde période, les Parisiens étaient privés de leur meilleur buteur, Kylian Mbappé.

Luis Enrique a sorti Kylian Mbappé à la mi-temps contre Monaco

Kylian Mbappé n'est pas sorti sur blessure, face à l'AS Monaco, mais par choix de Luis Enrique. Le coach du PSG a décidé de ne plus prendre de pincettes avec son attaquant. Il l'avait déjà remplacé contre Rennes, et il l'avait même laissé sur le banc au coup d'envoi contre le FC Nantes.

«Depuis le début de saison, Kylian est irréprochable»