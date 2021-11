Foot - PSG

PSG - Polémique : ASSE, Neymar… Le gros coup de gueule de Pierre Ménès !

Publié le 30 novembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Neymar a été sifflé par une partie du public stéphanois en sortant sur civière, Pierre Ménès ne cache pas sa déception.

Nouveau coup dur pour Neymar. Le Brésilien, qui a déjà connu de nombreuses blessures depuis son arrivée au PSG en 2017 dont deux très graves, s'est retrouvé au sol après un contact sur lequel sa cheville a tourné. Le numéro 10 du PSG s'est tordu de douleur avant de quitter la pelouse Geoffroy-Guichard sur civière... et sous les sifflets du public. Un comportement critiqué par Pierre Ménès.

«Le public de Geoffroy-Guichard a fait preuve d’une immense bêtise»