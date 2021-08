Foot - PSG

PSG : Pochettino reste ambitieux malgré la défaite contre le LOSC

Publié le 1 août 2021 à 23h20 par La rédaction

Alors que le PSG s’est incliné face au LOSC (1-0) ce dimanche lors du Trophée des Champions, Mauricio Pochettino s’est rapidement projeté sur la suite de la saison.