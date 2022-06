Foot - PSG

PSG : Pochettino, Ancelotti, Blanc... Le bilan des entraîneurs de l’ère QSI

Publié le 16 juin 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Mauricio Pochettino s’apprête à être officiellement limogé par le PSG, l’heure est au bilan pour le technicien argentin dont le passage de 18 mois sur le banc du club de la capitale n’a pas forcément été une réussie. Mais il n’est pas le seul depuis le début de l’ère QSI… Décrytage de ses prédécesseurs.

Antoine Kombouaré (2009-décembre 2011)

Bien sûr, il paraît compliqué voire impossible d’évaluer le passage d’Antoine Kombouaré sous pavillon qatari au PSG puisque cette collaboration n’aura tenu que quelques mois après le rachat officiel du club. Les dés étaient déjà jetés pour Kombouaré, qui avait finalement été limogé en cours de saison pour un profil plus prestigieux alors qu’il occupait la tête de Ligue 1 avec un jeu plutôt séduisant. Et ironie du sort, son successeur a d’ailleurs perdu le championnat quelques mois plus tard…

Carlo Ancelotti (janvier 2012-juin 2013)

Ce fameux successeur de Kombouaré, c’était bien sûr Carlo Ancelotti ! Nommé en janvier pour permettre au PSG de franchir rapidement un cap et notamment sur le plan européen, le technicien italien aura donc perdu la Ligue 1 pour sa première saison avant de se rattraper l’année suivante. Mais en raison de ses rapports très compliqués avec la direction du PSG qui lui avaient notamment posé un ultimatum qu’il n’avait pas du tout apprécié, Ancelotti a donc décidé de claquer la porte après un an et demi de collaboration. Et il rejoignait donc cet été-là, en 2013, le Real Madrid pour le début d’une très belle histoire.

Laurent Blanc (juillet 2013-juin 2016)

Le PSG, qui a ensuite essuyé un certain nombre de refus de la part d’entraîneurs de renom, a donc opté pour Laurent Blanc ! L’entraîneur français n’était pas le premier nom sur la short-list du Qatar, loin de là, mais il présentait l’avantage de bien connaître la Ligue 1 pour l’avoir remportée précédemment avec les Girondins de Bordeaux, et son bilan à la tête du PSG reste d’ailleurs particulièrement honorable : 3 fois vainqueur de la Ligue 1, 3 fois de la Coupe de la Ligue et 2 fois de la Coupe de France, le tout en seulement trois ans sur le banc du Parc des Princes. Blanc a également atteint à chaque fois le stade des quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais son choix tactique encore très contesté du 3-5-2 en 2016, sur la pelouse de Manchester City, lui aura finalement été fatal puisqu’il a été limogé quelques mois plus tard…

Unai Emery (juillet 2016-juin 2018)

Le PSG a ensuite tenté un pari audacieux pour le remplacer avec Unai Emery, l’homme qui venait d’empiler les trophées en Europa League avec Villarreal. Le technicien espagnol faisait partie à l’époque des profils en pleine ascension sur le marché des entraîneurs, et au final son passage de deux ans au PSG restera surtout marqué par le contraste de la double-confrontation en 8es de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone : le rêve à l’aller avec une copie parfaite rendue au Parc des Princes (4-0), et le cauchemar lors du match retour au Camp Nou pour la fameuse remontada (défaite 6-1).

Thomas Tuchel (juillet 2018-décembre 2020)

C’est par la suite Thomas Tuchel qui a pris le relais pour essayer d’enfin faire franchir un cap au PSG sur le plan européen, ce que le technicien allemand va concrètement réussir à faire dans un contexte très particulier. Avec l’épidémie de Covid-19 qui battait son plan en 2020, l’UEFA a décidé d’organiser la dernière ligne droite de la Ligue des Champions sous la forme d’un mini-tournoi à Lisbonne, et le PSG a donc réussi à atteindre cette année-là la finale du fameux Final 8, finalement perdue contre le Bayern Munich (0-1). Un parcours plutôt convaincant, qui avait réussi à faire oublier l’année précédente une nouvelle remontada subie contre Manchester United en Ligue des Champions. Mais finalement, quelques mois après ce Final 8, Thomas Tuchel a fini par être limogé en raison de ses rapports qui se sont dégradés avec Leonardo en interne.

Mauricio Pochettino (janvier 2021-juin 2022 ')

Le Qatar a ensuite décidé de se tourner vers un ancien joueur du PSG, espérant que son vécu au Parc des Princes combiné à son remarquable passage à Tottenham pourrait donc faire la différence : Mauricio Pochettino. L’an passé, il a d’ailleurs réussi à emmener le PSG jusqu’au dernier carré de la Ligue des Champions en s’inclinant contre Manchester City, mais les choses se sont beaucoup moins bien déroulées cette saison avec une cinglante élimination face au Real Madrid dès les 8es de finale, avec un nouveau scénario catastrophe. Un résultat qui semble donc avoir scellé le sort de Pochettino qui est en train de se faire limoger du PSG, et reste à savoir qui prendra la suite du projet QSI.