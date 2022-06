Foot - PSG

PSG : Cristiano Ronaldo, Zidane, GOAT... Cette légende égratigne Lionel Messi

Publié le 13 juin 2022 à 20h10 par Amadou Diawara

Détenteur de sept Ballons d'Or, Lionel Messi est clairement dans la discussion pour le GOAT. Mais selon Marco van Basten, le numéro 30 du PSG n'est pas le meilleur joueur de tous les temps. Comme l'a expliqué la légende néerlandaise, qui détient trois Ballons d'Or, Lionel Messi n'a pas suffisamment de caractère pour être considéré comme le GOAT.

Depuis près de quinze ans, Lionel Messi éclabousse de sa classe la planète football. En effet, la Pulga s'est distinguée comme étant l'un des deux meilleurs joueurs du monde avec Cristiano Ronaldo pendant plus d'une décennie. Et grâce à ses sept Ballons d'Or (contre cinq pour le Portugais), Lionel Messi postule clairement pour le titre de meilleur joueur de tous les temps (GOAT). Toutefois, à en croire Marco van Basten, Lionel Messi n'est pas de la trempe d'un Diego Armando Maradona par exemple, et ce, parce qu'il lui manque ce petit quelque chose.

«Messi n’est pas celui qui se met devant pour partir à la guerre»