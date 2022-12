PSG : Plein d’émotion, Neymar vole au secours d’une autre star

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Marquinhos était abattu après avoir loupé un penalty qui a été crucial dans l’élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde, Neymar est venu apporter son soutien à son compatriote auriverde au PSG, et s’en est suivi un échange poignant entre les deux stars.

C’est un fait, cette élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde face à la Croatie a laissé des traces dans le vestiaire, et certains joueurs comme Neymar et Marquinhos n’ont pas pu retenir leurs larmes à l’issue du match. Le défenseur du PSG, qui a raté le tir au but fatal au Brésil, semble notamment marqué par cet épisode, mais il peut compter sur son compère Neymar afin de le réconforter.

Coupe du monde 2022 : L’avenir de Neymar au coeur des débats au Qatar https://t.co/iZLBVwYVYm pic.twitter.com/YHRerGu0x0 — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

« Tu sais que je t’aime »

Via un échange par message dévoilé par Neymar en story Instagram , le numéro 10 du PSG a tenu à apporter son soutien à Marquinhos : « Je suis ton fan. Une erreur ne changera pas ce que je pense de toi. Je suis avec toi pour toujours et tu sais que je t’aime ». Une attention qui a vraisemblablement fait du bien au capitaine du PSG, qui lui a répondu : « Ça va mieux petit à petit, juste le temps de se débarrasser de tout ça ! Merci pour le message et d’avoir pensé à moi frère, je voulais vraiment que tout s’arrange, putain de penser que le penalty était un obstacle à notre rêve ! Mais allons-y, il faut être fort, laisser le temps et voir ce que le football nous réserve encore », a rétorqué Marquinhos.

« On continue ensemble »