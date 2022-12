Coupe du monde 2022 : Abattus, Neymar et ses coéquipiers se lâchent après le fiasco

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu en quart de finale de la Coupe du monde par la Croatie, le Brésil doit déjà rentrer à la maison. Très touché, Neymar a publié plusieurs conversations privées avec ses coéquipiers sur les réseaux sociaux. Entre les excuses de Rodrygo, la détresse de Marquinhos et les larmes de Thiago Silva, la Seleçao est au fond du trou.

Grand favori de cette Coupe du monde, le Brésil a été éliminé dès les quarts de finale, comme en 2018. Pour la cinquième fois consécutive, c’est un pays européen qui a fait tomber la Seleçao . Après la Belgique, c’est la Croatie qui a renvoyé Neymar et ses coéquipiers à la maison au terme d’un match très serré qui se sera joué sur une séance de tirs au but. Dépité après cette élimination, Neymar a même remis en question son avenir en sélection.

« Je suis ton fan »

Depuis quelques jours, l’attaquant du PSG se confie sur son compte Instagram . Dimanche, Neymar a même publié des conversations privées avec ses coéquipiers, dont une déchirante avec Marquinhos. « Je suis ton fan. Une erreur ne changera pas ce que je pense de toi. Je suis avec toi pour toujours et tu sais que je t’aime. Reste fort, profite de ta famille et n’oublie jamais qu’en plus d’être ton coéquipier, je suis ton ami. Je t’aime et on continue ensemble », a écrit la star du PSG.

« Ça me donne envie de pleurer »