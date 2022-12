PSG : Le père d'Erling Haaland se lâche sur sa rivalité avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s'approchent de la retraite, Erling Haaland et Kylian Mbappé commencent à s'affirmer comme des stars mondiales. Le père de l'international norvégien, Alf-Inge Haaland, s'est prononcé sur la succession des deux légendes et ne souhaite pas résumer ce sujet à un duel avec le joueur du PSG.

Agés respectivement de 35 et 37 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo entrent dans la dernière phase de leur carrière. La fin d'une époque pour un bon nombre de supporters. Mais le football a déjà trouvé ses prochaines stars. Deux prodiges s'affirment comme les successeurs de Ronaldo et Messi.

L'ère Mbappé-Haaland a débuté

L'un est Norvégien, l'autre Français. A 22 ans, Erling Haaland est actuellement le meilleur buteur d'Europe (18 buts en Premier League) et s'affirme comme le leader de Manchester City. L'autre phénomène se nomme Kylian Mbappé. Le joueur du PSG réalise une Coupe du monde stratosphérique et ne cesse de battre des records de précocité. Lors d'un entretien accordé à France Football, le père d'Erling Haaland s'est prononcé sur ce duel avec Mbappé.

« Je ne suis pas sûr que ce sera juste Erling et Kylian »