PSG - Ousmane Dembélé : La grave erreur de Luis Enrique !

Axel Cornic

Inarrêtable il y a encore quelques mois, Ousmane Dembélé a totalement disparu. Le Ballon d’Or 2025 n’arrive pas à s’exprimer pleinement depuis le début de la saison, handicapé par des nombreux pépins physiques. Et ça commence à inquiéter au sein du Paris Saint-Germain, avec un nouveau forfait pour le match contre l’Athletic Bilbao en Ligue des Champions.

On attend tous le véritable retour d’Ousmane Dembélé. Depuis le début de la saison, la star du PSG n’a disputé que 12 rencontres toutes compétitions confondues, avec un total de seulement 488 minutes de jeu. La faute à plusieurs blessures, qui l’empêchent pour le moment de s’exprimer pleinement.

« Il va encore falloir être patient avec Ousmane Dembélé » Et on ne va pas le voir ce mercredi, puisque le Ballon d’Or 2025 a dû déclarer forfait pour la rencontre de Ligue des Champions face à l’Athletic Bilbao. « Il va encore falloir être patient avec Ousmane Dembélé. C’est difficile à entendre parce qu’on est le 9 décembre et on a cette sensation que sa saison n’a toujours pas démarrer, mais c’est nécessaire » a expliqué Romain Beddouk, sur Ici Paris Ile-de-France.