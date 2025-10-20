PSG : Ousmane Dembélé fait trembler un Parisien !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après un mois d’indisponibilité en raison d’une blessure à la cuisse droite contractée avec l’équipe de France en septembre dernier, Ousmane Dembélé sera de la partie contre le Bayer Leverkusen mardi soir. Un retour craint par Loïc Badé. International français et défenseur du club allemand, le joueur francilien s’attend au pire.

Originaire de région parisienne, Loïc Badé a une attache particulière au club phare de la capitale. Né à Sèvres et passé à Antony, Boulogne-Billancourt ainsi qu’au Paris FC, l’international français de 25 ans évolue au Bayer Leverkusen depuis cet été après son transfert du FC Séville. De quoi lui permettre de se mesurer au PSG et notamment à Ousmane Dembélé qu’il craint avant le choc en Ligue des champions pour la 3ème journée de saison régulière mardi soir.

«Il est à l’aise techniquement, il a les deux pieds…» A la BayArena, Loïc Badé va recevoir le PSG d’Ousmane Dembélé : meilleur joueur de la campagne de C1 précédente sacré Ballon d’or le 22 septembre dernier. En conférence de presse ce lundi, le joueur du Bayer Leverkusen n’a pas lésiné sur les louanges vis-à-vis de Dembélé. « Comment on défend sur Ousmane Dembele ? Je ne pense pas qu’il y ait une recette spéciale. Il est à l’aise techniquement, il a les deux pieds…il va falloir qu’on défende en équipe. Ousmane, c’est le Ballon d’Or. Il a d’immenses qualités ».