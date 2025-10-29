PSG - Ousmane Dembélé : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Près de deux mois après sa blessure avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé est bel et bien de retour avec le PSG. Après deux entrées en jeu, le Ballon d'Or connaît sa première titularisation depuis sa blessure. Il est effectivement dans le onze de départ pour affronter Lorient.

Touché à la cuisse avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé a dû connaître une longue période sans jouer. De retour il y a une semaine, le Ballon d'Or était entré en jeu contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions, tout comme à Brest ce week-end.

Dembélé titulaire à Lorient Et cette fois-ci, Ousmane Dembélé est bien de retour puisque Luis Enrique a décidé de le titulariser pour le déplacement du PSG à Lorient ce mercredi à 19h. Un petit évènement puisque le Ballon d'Or n'avait plus débuté une rencontre depuis la victoire à Toulouse le 30 août dernier, il y a deux mois. Toutes compétitions confondues, il s'agit même seulement de la quatrième titularisation d'Ousmane Dembélé cette saison après la SuperCoupe d'Europe contre Tottenham et les matches contre Angers et Toulouse en Ligue 1.