PSG - Ousmane Dembélé blessé : La nouvelle crainte !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré la victoire obtenue lors du match aller contre Arsenal, une interrogation subsiste du côté du PSG puisqu'on ne sait pas si Ousmane Dembélé sera en capacité de défendre ses chances mercredi pour le match retour. Si les chances de le voir jouer existent, on craint également d'aggraver un peu plus sa blessure, d'autant qu'il s'agit d'une zone capitale.

Buteur dès la 4ème minute du match aller face à Arsenal, Ousmane Dembélé est un peu le héros parisien depuis quelques mois. L'attaquant français réalise souvent des prestations de haut vol et ce serait un coup dur pour le PSG s'il venait à s'absenter lors du match retour. Malgré tout le club fera tout ce qui est possible pour le déployer même s'il faut prendre des risques.

Une blessure plus grave pour Dembélé ?

Touché à l'ischio-jambier droit, Ousmane Dembélé souffre d'un étirement musculaire d'après le communiqué du club. Une blessure qui pourrait lui permettre de revenir assez vite mais en étant prudent. « Le risque est réel d’aggraver la blessure et d’en arriver à une déchirure. Mais c’est le cas pour n’importe quel joueur, au final » confie Nicolas Dyon, préparateur physique du Borussia Mönchengladbach.

« Les ischio-jambiers, c’est un muscle capital dans le jeu de Dembélé »

Habitué à se servir de sa vitesse pour aller au bout et marquer des buts, Ousmane Dembélé est au repos pour tenter d'être prêt mercredi pour le match retour. « Les ischio-jambiers, c’est un muscle capital dans le jeu d’Ousmane Dembélé. C’est le muscle de la vitesse, des sprints et des accélérations. Ce n’est pas comme un adducteur, dont dépendent plus les changements de direction et les passes » précise Nicolas Dyon.