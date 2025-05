Grosse annonce au PSG : Luis Enrique veut partir en Allemagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur d’Arsenal cette semaine en demi-finale aller de la Ligue des Champions (0-1), le PSG veut croire à une qualification pour la finale à Munich le 31 mai prochain. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Strasbourg samedi (17h), Luis Enrique a fait part de son ambition sur cette fin de saison haletante.

Le PSG réussira-t-il à aller jusqu’au bout. Ayant déjà disputé une finale de Ligue des Champions en 2020, le club de la capitale reste sur une élimination frustrante en demi-finale la saison passée face au Borussia Dortmund. Ayant fait tomber Arsenal à Londres mardi soir (0-1), Paris peut croire en ses chances en vue du match retour au Parc des Princes mercredi soir.

« L'année dernière, il ne nous manquait qu'un match à jouer »

Mais avant cela, c’est un déplacement compliqué qui attend les hommes de Luis Enrique. Le PSG, déjà sacré champion de France depuis plusieurs semaines, se déplace à Strasbourg ce samedi après-midi, dans une rencontre qui devrait être marquée par une grosse rotation opérée par le coach espagnol. Ce dernier s’est d’ailleurs livré sur la fin de saison parisienne. « L'entraînement invisible est essentiel pour un joueur professionnel et je ne me préoccupe pas de ce qu'il fait chez lui. Le club a une culture et essaie d'améliorer le joueur. Nous sommes experts sur des calendriers aussi serrés. L'année dernière, il ne nous manquait qu'un match à jouer, la finale de la Ligue des Champions. »

« On veut obtenir cet objectif de jouer cette finale »

Luis Enrique assume ses ambitions avec le PSG : « On veut obtenir cet objectif de jouer cette finale mais il reste la demi-finale retour. On est habitué. Il n'y a pas beaucoup de temps pour se reposer, il faut gérer tout cela. Nous, les entraîneurs, allons chercher ce qu'il se fait de mieux. Beaucoup de variantes changent toutes les semaines. je suis entraîneur de haut niveau depuis plusieurs années et ça fait partie du travail », conclut le coach parisien en conférence de presse.