Dembélé - PSG : Un médecin balance le verdict

Seul buteur de la demi-finale aller contre Arsenal en Ligue des champions mardi, Ousmane Dembélé a dû quitter la pelouse après l'heure de jeu, touché à la cuisse droite. S'il n'a pas fait d'examens médicaux approfondis, l'attaquant français ne sera pas présent samedi pour affronter Strasbourg. La crainte de le voir s'absenter pour le match retour est réelle mais les espoirs de le voir jouer existent.

A la veille du match contre Strasbourg, Luis Enrique a dévoilé qu'Ousmane Dembélé sera laissé au repos, sans surprise. Le clan parisien espère que l'attaquant français sera présent pour affronter Arsenal mercredi prochain au Parc des Princes. D'après Nicolas Dyon, préparateur physique du Borussia Mönchengladbach, il y a de quoi se montrer optimiste d'après les informations données.

Bonne nouvelle pour Dembélé ?

En grande forme depuis des mois, Ousmane Dembélé est clairement le leader du groupe parisien et son absence dans un match d'une telle importance peut changer beaucoup de choses. Dans un communiqué publié vendredi, le PSG indique que le Français souffre d’un étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite. « Chaque mot est bien choisi dans ce genre de communiqué, surtout à ce moment de la saison. Mais je pense qu’il sera présent mercredi. Il a visiblement été victime d’une élongation. Mais on ne l’a pas vu s’arrêter net sur la pelouse, comme s’il recevait un coup de couteau. Je pense que ce n’est pas une grosse lésion » s'aventure à dire Nicolas Dyon, interrogé par Le Parisien.

Le PSG prêt à prendre un risque ?

En remportant le match aller, le PSG a une grande occasion de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Mais pour ce faire, il faudra mettre toutes les chances de son côté, à commencer par déployer Ousmane Dembélé. « Avec la qualité des soins et l’âge du joueur (28 ans le 15 mai), ça devrait passer. En demi-finale de Ligue des champions, on accepte de prendre le risque. Et le joueur, et le club » poursuit Nicolas Dyon.