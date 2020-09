Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Alvaro, racisme... Neymar peut compter sur d'énormes soutiens !

Publié le 15 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

Lors du choc contre l'OM, Neymar s'est plaint d'avoir été la victime d'insultes racistes de la part d'Alvaro Gonzalez. Et le numéro 10 du PSG peut compter sur le soutien de deux anciens coéquipiers.

Le match entre le PSG et l'OM a été très chaud. L'arbitre de la rencontre a notamment expulsé cinq joueurs dont Neymar en fin de match pour un coup porté sur Alvaro Gonzalez. Mais le Brésilien assure que le défenseur espagnol a eu des propos racistes à son encontre. Et le joueur du PSG peut compter sur le soutien de Thiago Silva. « Nous sommes ensemble », écrit-il sur son compte Instagram , avant de mettre une déclaration de Martin Luther King : « J’ai un rêve, que mes petits enfants vivent un jour dans un pays où ils ne seraient pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour leur caractère ».

Alves et Thiago Silva défendent Neymar