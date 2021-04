Foot - PSG

PSG/OM : La Ligue 1 se mobilise contre la Super Ligue !

Publié le 20 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que la Super Ligue a été créée par 12 clubs européens, mais sans équipes françaises, Ander Herrera et Alvaro Gonzalez sont montés au créneau.

Le projet Super Ligue est lancé, et pour le moment sans club français. Et bien évidemment, cette idée est loin de faire l'unanimité, notamment en Ligue 1. « Je crois au football modeste, aux petits clubs qui veulent faire face aux grands clubs, à un sport à l'écart de l'égoïsme et des égos. Je crois au mérite du sport et au sacrifice de ceux qui se battent pour être meilleurs à chaque saison. Pour, le football c'est ça : vouloir être meilleur chaque jour et avoir l'opportunité de le montrer. Je ne crois pas au football pour quelques-uns », écrit ainsi le défenseur de l'OM Alvaro Gonzalez sur Twitter . Un avis partagé par son compatriote Ander Herrera.

Herrera et Alvaro montent au créneau