PSG - OM : «C'est une honte», Luis Enrique a évité un scandale

Amadou Diawara

Alors que le PSG affronte le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, Luis Enrique a fait passer un message fort à son ancien club, affirmant d'ailleurs que plusieurs joueurs de Xavi pouvaient être titulaires dans son équipe actuelle. Ce dimanche soir, Daniel Riolo a reproché à Luis Enrique d'avoir tenu de tels propos.

En huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG s'est frotté à la Real Sociedad. Et la bande à Kylian Mbappé a réussi à valider son ticket pour le tour suivant à l'issue de sa double-confrontation contre le club basé à Saint-Sébastien. Lors du tirage au sort des quarts de finale de la C1 , le PSG a hérité d'un autre club espagnol : le FC Barcelone. Une écurie que Luis Enrique connait très bien. En effet, l'actuel technicien du PSG a été à la fois joueur et entraineur au Barça. D'ailleurs, Luis Enrique a eu une attention particulière pour l'écurie blaugrana lors d'une récente sortie. Le coach de 53 ans ayant fait une déclaration d'amour au club catalan, avant d'affirmer que plusieurs joueurs de Xavi avaient les qualités pour être titulaires au PSG.

Mercato : Proche de signer à l’OM, il finit au PSG ! https://t.co/AQBHpvYvog pic.twitter.com/nr3Dy9e81N — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

«Je ne supporte pas quand il dit que le Barça est son club de cœur»

Présent dans l'émission l' After Foot après le Classique entre l'OM et le PSG (0-2), Daniel Riolo a poussé un coup de gueule sur l'annonce de Luis Enrique. « Je ne supporte pas quand il arrive et qu’il dit que le Barça est son club de cœur, et qu’il y a quatre ou cinq joueurs qui pourraient jouer au PSG. Tu n’as pas besoin d’entendre à ça » , a pesté le journaliste français, avant d'expliquer que le coach du PSG aurait pu semer le chaos au Parc des Princes.

«Sa carrière ne montre pas que c’est un génie»