PSG - Officiel : «Une grande émotion», le transfert d’une star annoncé

Manchester City a officialisé ce jeudi la signature de Gianluigi Donnarumma, arrivé en provenance du PSG. Le gardien italien, désormais porteur du numéro 25, quitte la capitale française après quatre saisons mitigées pour rejoindre la formation de Pep Guardiola. Un nouveau départ qu’il décrit comme un rêve devenu réalité.

Après quatre années sous le maillot du PSG, Gianluigi Donnarumma tourne la page parisienne pour ouvrir un nouveau chapitre en Premier League. Arrivé en 2021 après un Euro victorieux avec l’Italie, le portier s'est engagé jusqu'en 2030 avec la formation entraînée par Pep Guardiola. De son côté, le PSG, qui n'a pas hésité à le pousser vers la sortie malgré ses prouesses en Ligue des champions, récupère un joli chèque de 35M€.

La grande émotion de Donnarumma Après avoir posé avec son nouveau maillot, Donnarumma a évoqué son émotion. « Jouer en Premier League avec Manchester City est une grande émotion et je suis prêt à relever ce défi. J'ai toujours rêvé de jouer en Premier League, le meilleur championnat du monde. Pour un joueur, réussir en Premier League est le maximum de sa carrière, donc je suis vraiment heureux d'être ici, prêt à jouer pour ce club qui a tant désiré me recruter et j'espère pouvoir lui rendre cette confiance » a confié le désormais ancien gardien du PSG lors d'un entretien au média du club.