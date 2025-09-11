PSG - Officiel : «Une grande émotion», le transfert d’une star annoncé

Manchester City a officialisé ce jeudi la signature de Gianluigi Donnarumma, arrivé en provenance du PSG. Le gardien italien, désormais porteur du numéro 25, quitte la capitale française après quatre saisons mitigées pour rejoindre la formation de Pep Guardiola. Un nouveau départ qu’il décrit comme un rêve devenu réalité.
Après quatre années sous le maillot du PSG, Gianluigi Donnarumma tourne la page parisienne pour ouvrir un nouveau chapitre en Premier League. Arrivé en 2021 après un Euro victorieux avec l’Italie, le portier s'est engagé jusqu'en 2030 avec la formation entraînée par Pep Guardiola. De son côté, le PSG, qui n'a pas hésité à le pousser vers la sortie malgré ses prouesses en Ligue des champions, récupère un joli chèque de 35M€.
La grande émotion de Donnarumma
Après avoir posé avec son nouveau maillot, Donnarumma a évoqué son émotion. « Jouer en Premier League avec Manchester City est une grande émotion et je suis prêt à relever ce défi. J'ai toujours rêvé de jouer en Premier League, le meilleur championnat du monde. Pour un joueur, réussir en Premier League est le maximum de sa carrière, donc je suis vraiment heureux d'être ici, prêt à jouer pour ce club qui a tant désiré me recruter et j'espère pouvoir lui rendre cette confiance » a confié le désormais ancien gardien du PSG lors d'un entretien au média du club.
L'hommage rendu à Guardiola
Donnarumma a tenu à évoquer le rôle crucial de Pep Guardiola dans son arrivée. « Le fait qu'il [Pep Guardiola] m'ait voulu à Manchester City est une raison d'être fier. C'est une émotion indescriptible. Être entraîné par lui, c'est le meilleur pour un footballeur. J'ai hâte de le suivre et de jouer avec lui sur le terrain. Je suis sûr qu'il m'aidera beaucoup et que nous accomplirons de grandes choses ensemble, cette saison et les années suivantes. J'ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers. Nous devons former un groupe fort et uni, composé de personnes qui se soucient les unes des autres, et c'est la clé du succès. Ensemble, nous pouvons réussir » a-t-il lâché.