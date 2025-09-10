Donnarumma : Le boss du PSG se fait allumer à l’étranger !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le transfert de Randal Kolo Muani a finalement pris la direction de Tottenham, les négociations houleuses entre le PSG et la Juventus continuent de faire parler. En Italie, les propos de Nasser Al-Khelaifi lors des discussions ont provoqué une vague de critiques, certains commentateurs n’hésitant pas à pointer du doigt son incohérence et son manque de respect.

Depuis plusieurs semaines, le PSG espérait trouver une porte de sortie à Randal Kolo Muani, dont l’avenir ne s’inscrivait plus dans la capitale. La Juventus avait semblé intéressée, mais les discussions se sont éternisées, irritant fortement les dirigeants parisiens. D’après les informations de Sports Zone, Nasser Al-Khelaifi aurait sèchement apostrophé ses homologues turinois. « Vous vous fichez de notre gueule depuis plusieurs semaines, c'est terminé, vous n'aurez pas gain de cause avec moi. Je retiendrai vos méthodes, faites-moi confiance pour ça » aurait lancé le président du PSG.

Al-Khelaïfi se fait dézinguer Des informations qui ont fait réagir en Italie. Journaliste réputé, Alfredo Pedulla n'a pas mâché ses mots. « Le Paris Saint-Germain, alias Al-Khelaifi, aurait été déçu – le pauvre – que la Juventus n'ait pas tenu sa promesse d'acheter Kolo Muani après l'avoir laissé sur la touche pendant des semaines. Comble de l'absurdité, Al-Khelaifi parle de respect, comme un électricien qui travaille sans ampoule » a-t-il déclaré dans un article publié sur son blog.