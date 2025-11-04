PSG - Nuno Mendes : Le coup de pression en public !

Axel Cornic

Cette année, le Paris Saint-Germain a vu sa star Ousmane Dembélé remporter le Ballon d’Or. Mais la véritable victoire est surtout le nombre élevé de joueurs parisiens dans la liste des trente premiers candidats à la célèbre distinction individuelle, avec notamment le latéral gauche Nuno Mendes.

Certains assurent qu’il souhaitait quitter la porte, mais finalement Nuno Mendes est bien resté à Paris. Et c’est une excellente nouvelle pour Luis Enrique et le PSG, puisqu’il est devenu l’un des meilleurs latéraux gauche de la planète.

« Mendes est un joueur qui a des qualités dans les grands espaces » Evidemment, le coach du Bayern Munich n’a pas pu échapper aux questions concernant son plan pour endiguer le Portugais, à la veille de match contre le PSG. « Ce qui les rend plus forts, c’est le fait qu’ils travaillent en équipe. Mendes profite de cela, c’est un joueur qui a des qualités dans les grands espaces contre des équipes où ça joue à armes égales » a déclaré Vincent Kompany.