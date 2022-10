Foot - PSG

PSG : Nicolas Sarkozy a réalisé un gros coup pour le rachat du PSG par le Qatar

Publié le 19 octobre 2022 à 22h15

Pierrick Levallet

En 2011, le PSG a profité de l’arrivée du projet QSI pour se reconstruire et devenir l’un des clubs les plus importants d’Europe. La formation parisienne peut d’ailleurs remercier Nicolas Sarkozy et sa famille, qui ont joué un rôle important dans cette affaire. L’intervention du président de la République a notamment permis de doubler le prix du rachat du PSG.

Aujourd’hui, le PSG est considéré comme l’une des plus grandes équipes d’Europe. Et la formation parisienne peut remercier le Qatar pour cela. L’arrivée de Qatar Sports Investments (QSI) a permis au PSG de se remettre sur pied. Grâce à un budget mirobolant, le pensionnaire de la Ligue 1 a pu recruter certains des meilleurs joueurs d’Europe pour se reconstruire. Et l’Elysée a joué un rôle très important.

Le clan Sarkozy impliqué dans le rachat du PSG par le Qatar

Récemment, France Info a révélé que le rachat du PSG par le Qatar avait été obtenu en échange des faveurs de la France pour l’organisation de la Coupe du monde. Nicolas Sarkozy, alors président de la République à l’époque, en aurait également profité pour négocier la vente de Rafales. Par ailleurs, l’homme politique aurait servi les intérêts de Sébastien Bazin.

Le prix de la vente a doublé grâce aux Sarkozy