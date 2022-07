Foot - PSG

PSG : Neymar pousse un coup de gueule sur Lionel Messi

Publié le 31 juillet 2022 à 22h45 par Amadou Diawara mis à jour le 31 juillet 2022 à 23h32

Arrivé timidement au PSG, Lionel Messi semble avoir retrouvé la pleine possession de ses moyens. Alors que La Pulga a réalisé un grand match lors du Trophée des Champions face au FC Nantes ce dimanche soir, Neymar a tenu à prendre la défense de l'Argentin face aux critiques.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi a été transféré librement et gratuitement vers le PSG l'été dernier. Toutefois, la première année de La Pulga à Paris ne s'est pas passée comme il l'aurait espéré. En effet, Lionel Messi est passé à côté de sa saison 2021-2022.

«Les gens parlent beaucoup sans savoir ce qui se passe en interne»

Alors que le PSG a repris les entrainements il y a plusieurs semaines en vue de la saison 2022-2023, Lionel Messi semble avoir retrouvé des couleurs. En effet, La Pulga a fait forte impression lors des matchs de préparation du PSG, avant d'être l'un des grands artisans du sacre parisien lors du Trophée des Champions ce dimanche soir face au FC Nantes. Interrogé à l'issue de la victoire parisienne face aux Canaris (4-0), Neymar s'est livré sur le retour en forme de Lionel Messi. Et il a tenu à voler au secours de son ami et coéquipier argentin.

«Il ne changera pas et restera un joueur qui fait des différences»