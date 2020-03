Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar donne de ses nouvelles pendant la crise du coronavirus !

Publié le 15 mars 2020 à 16h45 par H.G.

Absent des terrains en raison de l’arrêt des matchs du PSG causé par la crise sanitaire du Covid-19, Neymar a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que tout semble aller pour le mieux pour l’attaquant brésilien.

Nous ne devrions pas revoir un match du PSG avant un petit moment. En effet, l'Organisation Mondiale de la Santé a annoncé cette semaine que l’Europe était devenu le nouvel épicentre de la pandémie de Covid-19, provoquant ainsi la suspension des cinq grands championnats et de la Ligue des Champions. Cependant, ce n’est pas pour autant que les joueurs du PSG et des autres clubs européens restent chez eux à ne rien faire. En effet, ceux-ci doivent suivre des programmes d'exercices physiques afin d’être prêts au moment où les matchs reprendront. Et ce dimanche, Neymar a montré sur les réseaux sociaux une partie du programme qu’il suivait afin de se maintenir en forme.

Neymar s’illustre sur son tapis de course à domicile

Dans sa story Instagram, Neymar a en effet diffusé des images de lui en train de s’entraîner sur son tapis de course à domicile, accompagné de son préparateur physique et de l’un de ses amis. Un entrainement dans la bonne humeur et en musique, qui avait malgré tout le mérite de sembler intensif. Le PSG et ses supporters peuvent donc être rassurés : Neymar suit bien son programme d’entraînement personnalisé. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, tant celui-ci aura grandement besoin de l’international brésilien au moment où les compétitions européennes reprendront, espérons-le, dans quelques semaines.