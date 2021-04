Foot - PSG

PSG : Neymar connaît sa sanction après son expulsion contre le LOSC

Publié le 7 avril 2021 à 20h39 par La rédaction

A quelques minutes du coup d'envoi du choc contre le Bayern Munich, Neymar a été fixé pour sa suspension en Ligue 1.

Expulsé contre le LOSC après avoir écopé de deux cartons jaunes, Neymar attendait sa sanction. La Commission de discipline de la LFP s'est réunie ce mercredi et a tranché. Le numéro 10 du PSG écope de deux matches ferme de suspension, plus un autre avec sursis. Expulsé sur la même action, le défenseur lillois Tiago Djalo a lui reçu une sanction plus clémente puisqu'il sera suspendu pour une rencontre ferme ainsi qu'une autre avec suris..