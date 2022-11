Foot - PSG

PSG : Neymar a vécu un cauchemar, il lâche ses vérités

Publié le 5 novembre 2022 à 22h10

Neymar et la Coupe du monde, c'est une longue histoire remplie de déceptions. En 2014 chez lui, l'actuel joueur du PSG avait vécu un cauchemar. Lourdement touché au dos lors d'un match face à la Colombie, il avait observé ses coéquipiers se faire humilier par l'Allemagne. La star est revenue sur ce souvenir douloureux.

La Coupe du monde 2014 devait être une fête pour le Brésil. Elle a viré au cauchemar pour l'équipe, et notamment pour Neymar, durement touché lors du quart de finale face à la Colombie. Forfait pour la rencontre face à l'Allemagne, il avait vu ses coéquipiers sombrer devant leur public (7-1).

« Ce fut certainement l'un des moments les plus difficiles »

Lors d'un entretien accordé à Esquire , Neymar est revenu sur cette lourde défaite en demi-finales. « Je ne dirais pas que c'était le point le plus bas de ma carrière, mais ce fut certainement l'un des moments les plus difficiles. Ma première Coupe du monde, dans mon propre pays, et je voulais tellement gagner. La façon dont je suis sorti était bouleversante, mais je suis retourné jouer au football comme avant, ce qui était le principal » a confié le joueur du PSG.

« C’est mon rêve depuis que je suis enfant de gagner la Coupe du monde »