PSG : «Ne signe pas !», le transfert d'une star annulé à la dernière minute !

En 2019, le FC Barcelone déboursait 75M€ afin de recruter Frenkie De Jong, alors considéré comme l’une des plus grosses promesses du football mondial. Dans un entretien accordé à SPORT, Ramon Planes, ancien directeur sportif du Barça, a révélé comment le club catalan avait réussi à concrétiser ce transfert à la dernière minute, alors que le Néerlandais allait signer au PSG.

« Il avait appelé à 19h pour nous dire qu’il allait signer au PSG »

« Nous pensions avoir pratiquement perdu Frenkie De Jong. Il avait appelé à 19h pour nous dire qu’il allait signer au PSG et il y a eu une très bonne gestion d’Eric Abidal. Je me rappelle qu’il a appelé et nous y sommes allé le jour même. Nous avons pris un avion et nous sommes partis à Amsterdam. On lui a dit : « S’il te plaît, nous te demandons une demie journée et si d’ici là tu veux signer au PSG, fais le, mais là, ne signe pas ». Nous avons inversé la tendance et Frenkie a signé, un très grand joueur pour le Barça », a confié ce dernier pour SPORT.