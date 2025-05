PSG : «Nasser Al-Khelaïfi est français ?», un journaliste craque en direct !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent sur le plateau d'On Refait le Match sur RTL, Sébastien Tarrago, journaliste de L'EQUIPE, a été interrogé sur les retombées d'une éventuelle victoire du PSG en finale de la Ligue des champions. Et son avis est catégorique : aucune. Pour la simple et bonne raison qu'il ne considère pas le PSG comme un club français.

«Pour moi, le PSG n’est pas un club français»

« Pour moi, le PSG n’est pas un club français. Ce n'est pas un club qui, aujourd'hui, est soumis aux problèmes du football français. C'est un ovni. Luis Campos est français ? Nasser Al-Khelaïfi est français ? Luis Enrique est français ? Non. Si le PSG gagne, vous pensez que cela va vraiment changer quelque chose pour le football français ? Jamais de la vie. Cela ruissèlera sur le PSG, mais c'est tout. Ce n'est pas parce que le PSG gagne la finale que Reims sera meilleur et aura plus d'argent », lâche-t-il sur le plateau de l'émission de RTL On Refait le Match.