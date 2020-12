Foot - PSG

PSG : Nasser Al-Khelaïfi rend hommage à Gérard Houllier

Publié le 14 décembre 2020 à 16h55 par B.C. mis à jour le 14 décembre 2020 à 16h59

Décédé ce lundi à l’âge de 73 ans, Gérard Houllier a marqué l’histoire du PSG en remportant le premier titre de champion de France du club parisien. Une performance que n’oublie pas Nasser Al-Khelaïfi.