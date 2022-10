Foot - PSG

PSG : Mondial, Galtier... Les dessous du grand retour de Kimpembe dévoilés

Publié le 29 octobre 2022 à 09h00

Le 10 septembre dernier, Presnel Kimpembe se blessait aux ischios-jambiers suite à un tacle mal maîtrisé. Le défenseur ne cachait pas alors son inquiétude à quelques semaines de la Coupe du monde. Mais entouré par les médecins du PSG, le joueur est parvenu à retrouver sa forme physique et candidate pour une place de titulaire face à l'ESTAC ce samedi.

Son absence avait mis Christophe Galtier dans l'embarras. Mais Presnel Kimpembe est bien de retour sous le maillot du PSG. Le défenseur a fait son retour lors de la rencontre de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa mardi dernier (7-2). Il avait remplacé Marquinhos en toute fin de rencontre. Acclamé par le public du Parc des Princes, Kimpembe avait été touché aux ischios-jambiers le 10 septembre dernier lors d'une rencontre face à Brest.

« Il a été inquiet quand il a eu sa blessure »

Après avoir appris le diagnostic des médecins, Kimpembe ne cachait pas son inquiétude, à quelques semaines de la Coupe du monde. « Presnel revient dans de très bonnes dispositions, il a eu une longue durée d’indisponibilité et on y a fait très attention. Mais il a été inquiet quand il a eu sa blessure. Sur les dix premiers jours, c’était difficile pour lui sur le plan mental » a déclaré Galtier en conférence de presse.

Kimpembe a fourni un gros travaille en coulisse

Durant sa convalescence, Presnel Kimpembe s'est rendu au centre médical Aspire de Doha. Accompagné de trois médecins, l'international français aurait fourni un gros travail de réathlétisation pour retrouver le chemin de la compétition. Selon les informations du Parisien , le joueur de 27 ans a également changé son hygiène de vie et aurait perdu du poids. C'est donc un Kimpembe en pleine forme, qui pourrait fouler la pelouse du Parc des Princes face à l'ESTAC ce samedi.

