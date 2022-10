Foot - PSG

PSG : Métamorphosé, Neymar répond à une grosse critique

Publié le 6 octobre 2022 à 22h45

Dan Marciano

De retour en grande forme sous le maillot du PSG, Neymar répond présent et envoie, par la même occasion, un message à ses dirigeants, qui auraient pensé à le vendre lors du mercato estival. Le joueur brésilien en a également profité pour répondre aux critiques, notamment sur son manque d'implication lors des phases défensives.

Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Neymar est en grande forme avant la Coupe du monde. Auteur de onze buts depuis le début de la saison, le joueur brésilien fait taire les critiques sur son niveau de jeu.

PSG : Les grandes annonces du clan Neymar https://t.co/ZTgjEsMkug pic.twitter.com/CzTOGXSnB4 — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

« Je sais que je ne suis pas un défenseur extraordinaire, mais... »

Ces derniers mois, les observateurs lui reprochaient, notamment, son manque d'implication lors des phases défensives. Lors d'un entretien accordé à PSG TV , le joueur est conscient de ses lacunes. « Je pense que tout le monde aide. Évidemment, je sais que je ne suis pas un défenseur extraordinaire, mais j'essaie au moins d'aider mes coéquipiers du mieux que je peux » a déclaré Neymar.

« Je me sens comme un joueur plus complet »