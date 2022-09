Foot - PSG

Proches de la fin, ils reçoivent un incroyable hommage au PSG

Au cours de leur carrière, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont régulièrement été opposés ces dernières semaines. Cette grande rivalité aura animé la planète football. Néanmoins, Vitinha, qui a eu la chance d’évoluer avec les deux joueurs, estime que les deux stars sont assez similaires D’ailleurs, le Portugais s’estime privilégier d’avoir pu fouler le terrain aux côtés des deux stars.

Pendant toute leur carrière, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont été opposés par une grande rivalité. Les deux légendes se sont mutuellement poussées au maximum de leur capacité en décrochant de multiples records. Les fans des deux joueurs, quant à eux, se livrent une guerre qui dure depuis plusieurs années maintenant pour savoir lequel de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l’histoire. Vitinha, lui, estime que les deux stars se rapprochent plus qu’elles ne s’opposent.

«Ronaldo et Messi ? Les choses qui les unissent sont immenses»

« Ronaldo et Messi ? Il y a bien plus de choses qui les unissent que de choses qui les séparent. Ils ont chacun leur propre façon de jouer et leurs propres caractéristiques, mais les choses qui les unissent sont immenses. La volonté de vouloir toujours plus, sans tenir compte de ce qu'ils ont déjà gagné, en fait partie » a confié le milieu de terrain du PSG dans un entretien accordé à O Jogo .

«Je suis privilégié d'avoir eu le temps de jouer avec eux»