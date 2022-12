PSG : Messi, Ronaldo… Neymar lâche une bombe sur son avenir, les raisons sont dévoilées

Hugo Chirossel

Après avoir entretenu le flou sur son avenir en sélection à la suite de l’élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du monde, Neymar aurait finalement décidé de continuer à jouer pour la Seleção, avec pour objectif le Mondial 2026. Il y aurait plusieurs explications à ce choix, le joueur du PSG voudrait notamment s’inspirer de Lionel Messi, qui à 35 ans a mené l’Argentine au troisième sacre de son histoire dans la compétition.

L’élimination du Brésil dès les quarts de finale de la Coupe du monde a laissé des traces. Thiago Silva a récemment confié être encore très atteint par cette terrible désillusion pour la Seleção . Après la défaite face à la Croatie, Neymar avait lui aussi affiché son énorme tristesse : « Je suis psychologiquement détruit. C’est certainement la défaite qui m’a fait le plus mal, qui m’a rendu paralysé pendant 10 minutes, et juste après j’ai commencé à pleurer sans pouvoir m’arrêter, ça va faire mal pendant longtemps, malheureusement », avait-il déclaré sur Instagram .

Coupe du Monde 2022 : Thiago Silva encore sous le choc après le Qatar, il témoigne https://t.co/0Y7CNw3VmX pic.twitter.com/rvl6pZBqIB — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

Neymar veut continuer sa carrière internationale

Le joueur du PSG avait également laissé planer le doute sur son avenir en sélection. « Je ne veux pas fermer les portes de la Seleçao, mais je ne peux pas garantir à 100 % que je reviendrai », a-t-il confié après l’élimination du Brésil. Après avoir pris le temps de digérer cette défaite, Neymar serait désormais bien plus optimiste quant à son futur avec la Seleção . D’après les informations de Terra , l’international brésilien âgé de 30 ans aurait confié en privé qu’il comptait poursuivre sa carrière internationale, avec pour objectif la Coupe du monde 2026, qui aura lieu en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo comme exemples