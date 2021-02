Foot - PSG

PSG : Messi, Ronaldo... Le bel hommage de ce joueur de Pochettino à Neymar !

Publié le 12 février 2021 à 23h45 par A.D.

Depuis de longues années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dominent la planète football et raflent tous les Ballon d'Or (sauf en 2018). Selon Ander Herrera, milieu de terrain du PSG, Neymar est leur digne héritier.

Arrivé au PSG à l'été 2019, Ander Herrera a la chance de côtoyer Neymar depuis plus d'un an et demi. Alors qu'il a débuté sa deuxième saison aux côtés de Neymar, l'international espagnol a pu constater l'immense talent, mais surtout la progression de son coéquipier. Interrogé par EFE , Ander Herrera s'est livré sur Neymar et l'a comparé à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et selon ses dires, la star brésilienne est aujourd'hui en queue de podium, derrière La Pulga et CR7 , et prendra leur place sur le toit du monde lorsqu'ils auront tiré leur révérence, ou du moins baissé de régime.

«Neymar est l'héritier naturel de Leo et Cristiano Ronaldo»