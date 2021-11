Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar... Mbappé fait passer un message fort !

Publié le 20 novembre 2021 à 23h45 par D.M.

Auteur d'un très grand match face au FC Nantes ce samedi, Kylian Mbappé a annoncé qu'il commençait à s'entendre sur le terrain avec Neymar et Lionel Messi.

En recrutant Lionel Messi lors du dernier mercato estival, le PSG renforçait un peu plus son secteur offensif, composé déjà de Neymar et de Kylian Mbappé. Les trois joueurs étaient d’ailleurs alignés ce samedi pour affronter le FC Nantes (victoire 3-1). Mbappé a ouvert le score, tandis que Lionel Messi a inscrit son premier but en Ligue 1. Alors qu’il manquait de repères lors de leurs premières apparitions, le trio offensif a réussi à se trouver et à réaliser quelques combinaisons intéressantes. A l’issue de la rencontre, Mbappé a évoqué sa relation avec Lionel Messi et Neymar sur le terrain.

« C’est intéressant, c’est encourageant, et ça va aller de mieux en mieux »