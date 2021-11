Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce troublante de Mbappé sur son état d'esprit !

Publié le 20 novembre 2021 à 21h45 par D.M.

Auteur d'une grande prestation face au FC Nantes (3-1) ce samedi, Kylian Mbappé s'est dit heureux au PSG, alors qu'il est actuellement dans sa dernière année de contrat.

Auteur de grandes performances lors des derniers matchs de l’équipe de France, Kylian Mbappé continue sur sa lancée. Face au FC Nantes ce samedi (3-1), l’attaquant a rendu une très bonne copie, inscrivant le premier but de son équipe. Annoncé au Real Madrid lors du dernier mercato estival et actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé a, une nouvelle fois, prouvé qu’il était indispensable. De très bonne augure avant un match très important face à Manchester City en Ligue des champions.

« Je me sens bien, je suis heureux »