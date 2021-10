Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar, Mbappé... Deschamps monte au créneau !

Publié le 6 octobre 2021 à 22h10 par D.M.

Pour le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, il faut du temps avant que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé n'affichent leur entente sur le terrain.

Sur le papier, difficile de trouver dans le monde meilleur trio offensif que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Pourtant, depuis le début de la saison, les joueurs peinent à se trouver sur le terrain, et les questions sont nombreuses au sujet de leur complémentarité et de leur niveau. Face à Rennes en championnat dimanche dernier, aucun des trois joueurs n’a réussi à cadrer une frappe. Mais pour Didier Deschamps, il n’y a rien d’alarmant.

« Ça ne se fait pas en claquant des doigts »