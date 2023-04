PSG : Messi insolent, «il l’a déchiré»

La rédaction

Lorsqu'il portait le numéro 30 au FC Barcelone, Lionel Messi débutait tout juste sa carrière de footballeur mais était déjà considéré comme l'un des meilleurs au monde. Un soir de février 2006, le 26 pour être précis, le Barça de Ronaldinho et Messi affronte le Chelsea de Frank Lampard et d'Hernan Crespo. L'Argentin, coéquipier de La Pulga en Argentine, se souvient de ce match.

Habitué à faire la misère aux défenseurs de Liga, ce soir de février 2006 permettait à Messi de se frotter au très haut niveau, la Ligue des Champions. Et il s'en souviendra puisqu'un certain Asier del Horno qui deviendra l'un des premiers défenseurs à se faire humilier par l'Argentin, écopant d'un carton rouge lors de ce match pour avoir percuté violemment l'infatigable dribbleur.

«Il nous a cassé, déchiré»

Dans une interview accordée à Relevo , Hernan Crespo, alors joueur de Chelsea et titulaire ce soir-là, se souvient : « Nous avons joué contre lui lorsque j'évoluais à Chelsea et lui au FC Barcelone, il nous a cassé, déchiré. C'est à ce moment-là que je l'ai vu à un très haut niveau, il était déjà différent. Mais il manquait d'expérience. J'ai le "30" jaune de Messi (son premier numéro au Barça), nous l'avons échangé lors de ce match. »

«Il a explosé lors de la Coupe du monde»