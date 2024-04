PSG - Mbappé : Voilà la vraie raison du malaise ?

Amadou Diawara

Victime d'un terrible tacle de Lilian Brassier au mois de février, Kylian Mbappé s'en est sorti indemne. Toutefois, l'attaquant du PSG a gardé des séquelles. En effet, Kylian Mbappé évite désormais de se livrer à fond dans les duels, préférant se retirer pour éviter une grave blessure.

Le 7 février dernier, le PSG avait rendez-vous avec Brest en huitième de finale de la Coupe de France. Si le club de la capitale a validé son ticket pour le tour suivant en s'imposant 3 buts à 1, ce n'est pas le sujet qui a fait le plus parler lors de ce match.

Mbappé a eu chaud contre Brest

Lors de la confrontation entre le PSG et Brest, Kylian Mbappé a été victime d'un très vilain tacle de Lilian Brassier qui lui avait valu un carton rouge et une petite polémique dans les heures qui ont suivi la rencontre. Touchée à une cheville et à un genou, la star du PSG s'en est très bien sortie, puisqu'elle aurait pu se blesser gravement. Mais Kylian Mbappé était finalement sorti indemne après ce choc.

Mbappé est sur la retenue pour se protéger ?