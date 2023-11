PSG : Mbappé sous «pression» pour une raison inattendue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En déplacement à Port-Marly mardi midi dans le cadre de la la campagne menée par la fondation OneSight, Kylian Mbappé a donc eu l'occasion de discuter avec des enfants. L'attaquant du PSG, qui prend ce genre de rôle très à coeur, avoue même être sous pression lorsqu'il s'agit de montrer l'exemple aux plus jeunes.

Superstar du PSG, capitaine de l'équipe de France et considéré comme l'un des deux ou trois meilleurs joueurs du monde actuellement, Kylian Mbappé est donc scruté en permanence, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et mardi midi, soit quelques heures seulement après la cérémonie du Ballon d'Or qui a vu sacré Lionel Messi pour la huitième fois de sa carrière, Mbappé est allé à la rencontre d'enfants dans le cadre de sa collaboration avec la fondation OneSight.

« Dès que j’ai du temps libre, je suis toujours là »

Dans un entretien accordé au Parisien , Kylian Mbappé a expliqué à quel point ce genre d'évènement étant important à ses yeux : « C’est vraiment un plaisir d’être ici, de voir les enfants, de sentir leur reconnaissance. Mais aujourd’hui, c’est pour aider, pour donner de ma personne et de mon temps que je suis là. Je le fais vraiment avec la plus grande des sincérités et dans la plus grande des bonnes humeurs. Avec les enfants, je ne fonctionne pas en termes de temps, mais en fonction des besoins. On ne peut pas limiter des enfants à une notion de temps, ce serait tellement réducteur. Il y a des périodes où j’accorde moins de temps à cause de mon calendrier sportif. Mais dès que j’ai du temps libre, je suis toujours là », confie l'attaquant du PSG.

« Une pression quand tu vois des enfants qui te regardent... »