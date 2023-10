PSG : Mbappé se fait encore tacler

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'attitude de Kylian Mbappé dimanche, à l'occasion du déplacement du PSG à Brest en championnat, a beaucoup fait parler. Le capitaine de l'équipe de France a en effet répondu aux provocations du public breton, et ce comportement n'a pas été du goût de certains observateurs.

« Bah bien sûr et j’aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains n'ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau ». Ce sont par ces mots, publiés sur son compte X dimanche après la victoire du PSG à Brest (3-2), que Kylian Mbappé a justifié son attitude envers le public breton. Le capitaine de l'équipe de France assure donc n'avoir fait que répondre aux provocations dont lui et ses coéquipiers du PSG ont été victimes, mais ces explications de Mbappé ne sont pas forcément acceptés par tout le monde.

PSG : La presse espagnole clashe Mbappé https://t.co/vldvGSRnO0 pic.twitter.com/RgwgGdLoYU — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

« Tu es le capitaine de l’équipe de France, tu as un devoir »

Au micro de Prime Video, Ludovic Obraniak a notamment taclé la star du PSG : « Si on doit répondre à toutes les provocations des gens qui insultent les coéquipiers ou nous insultent nous-mêmes, on n’a pas fini. Kylian Mbappé peut défendre son pote, il n’y a pas de problème. Mais tu es le capitaine de l’équipe de France, derrière tu as un devoir. Tu représentes les Français, tu es dans le championnat de France, c’est plus global que ça », assure l'ancien joueur du LOSC.

« Qu’est-ce que tu vas aller répondre ? »