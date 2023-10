PSG : Une icône de QSI bientôt à la retraite ?

Thomas Bourseau

Pendant huit années, Thiago Silva a défendu les couleurs du PSG et a été l’une des pierres angulaires du projet QSI. Le Brésilien a même été le capitaine de l’équipe première jusqu’à son départ en 2020 pour Chelsea. En fin de contrat chez les Blues, Silva évoque un dénouement proche pour sa carrière.

À l’été 2011, le PSG est passé sous pavillon qatari. Avec le rachat du club, la famille du royale, via Qatar Sports Investments a donc lancé le projet QSI à Paris avec la volonté de remporter la Ligue des champions tout en faisant rayonner la marque PSG tant sportivement qu’au niveau marketing.

Thiago Silva évoque un départ à la retraite

Pour ce faire, le PSG a recruté des stars au fil des années. De Zlatan Ibrahimovic à Neymar en passant par David Beckham ou encore Thiago Silva. Capitaine du PSG et figure forte de l’arrière garde parisienne dès son arrivée à l’été 2012 à son départ en 2020 après le Final 8 de Lisbonne, Thiago Silva a été l’un des visages importants de QSI. Néanmoins, faute d’un terrain d’entente avec l’ancienne direction sportive du PSG dirigée par Leonardo qui l’avait pourtant recruté du Milan AC huit années plus tôt, Thiago Silva s’en est allé à Chelsea où il a été sacré champion d’Europe dès sa première saison, le trophée derrière lequel le Qatar court depuis son rachat du PSG il y a douze ans.

«Je ne sais pas ce qui se passera l'année prochaine, mais»