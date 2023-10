PSG : Mbappé réagit à la grande annonce d’une star !

Hugo Chirossel

C’était la tendance ces derniers temps, mais Eden Hazard l’a officialisé ce mardi. À 32 ans, l’ex-capitaine de la sélection belge a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Une annonce qui fait beaucoup réagir et notamment au PSG. Kylian Mbappé a envoyé un message à l’ancien joueur du Real Madrid.

« Il faut savoir écouter son corps et dire stop . » Sans club depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Eden Hazard a annoncé ce mardi la fin de sa carrière. L’ancien joueur du LOSC et de Chelsea a pris la parole sur les réseaux sociaux afin d’annoncer la nouvelle.

«J’ai pu réaliser mon rêve»

« Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde », a notamment déclaré Eden Hazard sur Instagram .

Mbappé rend hommage à Hazard