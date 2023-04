PSG : Mbappé prépare un gros projet, sa mère confirme

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques en 2024, Kylian Mbappé pourrait être de la partie. L’attaquant du PSG n’a jamais caché son intention de participer à l’évènement, ce que confirme une nouvelle fois sa mère, Fayza Lamari, qui précise toutefois qu’aucune décision n’est actée pour le moment.

Après un titre mondial, Kylian Mbappé rêve d’une médaille olympique avec la France, et les Jeux de Paris apparaissent comme le rendez-vous idéal pour permettre à l’attaquant du PSG d’atteindre cet objectif. « J’espère y être , a réaffirmé cette semaine Mbappé dans l’émission Tout le sport. Tout le monde sait que j’ai toujours rêvé de jouer les Jeux olympiques. Après, ça ne dépend pas de moi. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte et il faudra tous les étudier. » Les JO tomberont en effet après l’Euro 2024, et en pleine reprise du championnat, quelle que soit l’identité du club dans lequel évoluera le prodige tricolore.

« Je ne forcerai pas non plus pour les faire »

« Je ne forcerai pas non plus pour les faire. Si les gens ne veulent pas que je les fasse, ça voudra dire qu’il ne faut pas que je les fasse , confiait Mbappé sur France 3. Ce n'est pas dans un calendrier FIFA. Il y a un club, une équipe nationale avec un Euro avant. Donc il faut discuter avant. Ce sont tous ces paramètres qu’il faut prendre en compte. Mais bien sûr que ce serait un rêve pour moi de disputer les JO, encore plus à Paris. »

Invitée de @PublicSenat et @AnneLaureBonnet, Fayza Lamari est revenue sur le coup de gueule lâché par Kylian Mbappé contre le #PSG après la nouvelle campagne d’abonnement du club« Oui, il était en colère », dit-elle, en développant son propos ⬇️https://t.co/UlIddQWkNo — Bernard Colas (@BernardCls) April 15, 2023

« On discute déjà »