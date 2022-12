PSG : Mbappe prend une incroyable décision, Galtier le calme rapidement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mercredi dernier, Kylian Mbappé faisait son retour au Camp des Loges, seulement quelques heures après son retour du Qatar. L'international français souhaitait vite replonger pour tenter d'oublier la déception rencontrée au Mondial. Christophe Galtier devrait le titulariser face au RC de Strasbourg ce mercredi, mais a fait part de son désir de le faire souffler.

Tout s'est précipité pour Kylian Mbappé. Auteur d'un triplé le 18 décembre dernier lors de la finale du Mondial face à l'Argentine, le joueur du PSG était de retour à Paris le lendemain, en compagnie de ses coéquipiers. Le club de la capitale lui avait offert quelques jours de repos, mais Mbappé n'a pas souhaité couper avec le football.

🚨▶️Mercato : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Mbappé pic.twitter.com/tXlXy3pnHP — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

Mbappé a souhaité vite tourner la page

Mercredi dernier, Kylian Mbappé était déjà de retour au Camp des Loges pour reprendre l'entraînement sous les ordres de Christophe Galtier. « (Achraf) Hakimi et Kylian (Mbappé) ont souhaité revenir rapidement avec nous dans le groupe » a précisé l'entraîneur du PSG en conférence de presse ce mardi. Mbappé souhaite retrouver les terrains, pour oublier sa déception au Qatar.

Mbappé titularisé face à Strasbourg ce mercredi ?

Selon les informations de L'Equipe , Christophe Galtier devrait titulariser Kylian Mbappé lors de la rencontre face au RC de Strasbourg ce mercredi. L'international français devrait être aligné sur le front de l'attaque aux côtés de Neymar, mais aussi d'Hugo Ekitike.

Galtier prévient Mbappé, « il devra récupérer »