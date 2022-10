Foot - PSG

PSG : Mbappé met encore le feu aux réseaux sociaux

Publié le 10 octobre 2022 à 03h15

Visiblement frustré de son utilisation au PSG, en comparaison de son rôle en équipe de France, Kylian Mbappé a lâché un message qui risque de faire parler puisque dans la foulée du match nul contre Reims (0-0). L'attaquant français a une nouvelle fois affiché sa frustration par le biais d'un hashtag qui fait déjà polémique.

Cet été, le PSG voulait recruter un grand buteur afin que Kylian Mbappé puisse bénéficier de plus de liberté. Mais Luis Campos n'a pas trouvé la perle rare malgré l'intérêt pour Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca. Une situation qui a pour conséquence une utilisation différente de l'ancien Monégasque par Christophe Galtier et cela ne semble pas lui convenir.

Mbappé se plaint de son utilisation au PSG

En effet, durant la dernière trêve internationale, Kylian Mbappé n'avait pas caché son agacement : « J'ai beaucoup plus de liberté (en équipe de France), le coach (Didier Deschamps) sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive (Giroud), qui occupe les défenses, et moi, je peux me balader, aller dans l'espace, demander les ballons... À Paris, c'est différent, il n'y a pas cela, on me demande de faire le pivot . »

#PivotGang, le hashtag de la discorde

Et sa dernière sortie ne risque pas d'améliorer la situation. Après le match nul contre Reims (0-0), Kylian Mbappé a publié une story Instagram accompagné par le hashtag #PivotGang. Une publication qui semble clairement destinée à Christophe Galtier...