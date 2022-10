Foot - PSG

PSG : Galtier est prévenu, un grand danger l'attend en 2023

Publié le 9 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Ancien joueur du PSG, Blaise Matuidi se réjoui du début de saison prometteur des hommes de Christophe Galtier. Néanmoins, comme de nombreux observateurs, il s'inquiète également du rendement de certains joueurs après la Coupe du monde qui se disputera en fin d'année au Qatar.

Depuis le début de saison, Lionel Messi et Neymar semblent avoir retrouvé leur meilleur niveau. Néanmoins, une interrogation frappe tous les observateurs : dans quel état seront-ils après la Coupe du monde. Et pour cause, pour la première fois de l'histoire du football, le Mondial se déroule en hiver et coupera donc la saison en deux. Par conséquent, il est impossible de prédire la façon dont réagiront certains joueurs une fois la compétition terminée. Et Blaise Matuidi ne cache pas son inquiétude pour le PSG.

PSG : Henry, Guardiola… Galtier reçoit un conseil pour éviter une catastrophe avec Mbappé https://t.co/gHk4VDpoQu pic.twitter.com/arcvjnC8h5 — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

«Un élément nouveau est à prendre en compte cette année : l’après-Coupe du monde»

« Est-ce la bonne année pour aller au bout ? Ils ont l’effectif pour en tout cas avec des joueurs de classe mondiale dans chaque secteur. Mais la Ligue des champions n’est jamais simple. Un élément nouveau est à prendre en compte cette année : l’après-Coupe du monde, programmée en hiver. Dans quel état vont revenir les joueurs internationaux, notamment sur un plan mental ? », s'interroge l'ancien milieu de terrain du PSG au micro de RMC Sport avant d'afficher son inquiétude.

«Quand tu as gagné, tu aspires à un relâchement, c’est humain»